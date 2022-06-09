رام الله 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي أكد فيها أن كل الشواهد والوثائق التاريخية تؤكد هوية القدس والمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية بعاصمتنا المقدسة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيًا، واستهدفت الصيادين جنوب القطاع والأراضي الزراعية شرق خان يونس، كما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، وآخرون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة "الجنينة".وأولت صحف رام الله اهتمامًا بتصريح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الذي شدد فيه على أن الشعب الفلسطيني سيبقى وفيًا للقدس وأهلها ومقدساتها.وأوردت التقرير الصادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، "نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - القدس"، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 690 فلسطينيًا، من بينهم 76 طفلًا، و19 من النساء، خلال شهر مايو الماضي.ونشرت صحف فلسطين خبر عقد المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي اجتماعهم التاسع اليوم بمقر الأمانة العامة، برئاسة مشتركة بين لبنان الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ورئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي.// انتهى //09:24ت م0020