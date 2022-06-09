نجران 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأطلقت جامعة نجران ممثلةً بكلية الطب أمس البرنامج التأهيلي لأطباء وطبيبات الامتياز بالكلية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وذلك في مقر الكلية.وأوضح عميد كلية الطب الدكتور محمد حنيف، أن البرنامج يهدف إلى تهيئة أطباء وطبيبات الامتياز، وفقاً لأنظمة وضوابط التدريب المعتمدة لمرحلة الامتياز وأنظمة القطاعات الصحية في المملكة وأخلاقيات الممارسة الصحية، حيث يُقدم عرضًا شاملًا للتخصصات الطبية والجراحية وتخصصات العلوم الطبية الأساسية، مشيراً إلى دوره في إكساب المتدرب المهارات المهنية اللازمة للاستفادة القصوى من مرحلة التدريب، وإعداد المتدربين للامتحانات الوطنية والدولية المطلوبة.// انتهى //09:27ت م0021