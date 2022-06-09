أبهـا 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب, إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //09:31ت م0022