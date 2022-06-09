تونس 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسكتبت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم عن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر قرطاج اللورد طارق محمود أحمد وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع في تونس والتحديات التي تمرّ بها في الوقت الراهن.وأشارت مغاربيا إلى توقيع موريتانيا والجزائر في العاصمة نواكشوط على عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والمعادن والمحروقات.وتطرقت صحف الخميس في الشأن الدولي إلى انطلاق الحوار السياسي بالخرطوم بين العسكريين وأحزاب سياسية سودانية برعاية أممية وأفريقية لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.// انتهى //10:14ت م0025