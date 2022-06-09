القدس المحتلة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين، وفتشت عدة منازل في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلت شابين من محافظة رام الله والبيرة.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كرمة جنوب الخليل واعتقلت فلسطينيًا، فيما اعتقلت آخر من بلدة بيت أمر.من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا من قرية بيتين شرق رام الله، وآخر من قرية المزرعة الشرقية شمال شرق مدينة رام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.// انتهى //10:25ت م0026