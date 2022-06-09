المدينة المنورة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسوصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، أولى طلائع ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من مملكة ماليزيا، قادمة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، حيث كان في استقبالهم ممثلو الجهات المنفذة للمبادرة.ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا هذا العام 1443 هـ، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -، على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.وتهدف مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.// انتهى //10:32ت م0027