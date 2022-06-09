الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واستنطلق اليوم نزالات بطولة الرياض المفتوحة للأندية والمراكز "رجال- سيدات"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية على صالة إستاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.ويشارك في البطولة المؤهلة لدورة الألعاب السعودية 150 لاعباً يتنافسون في أوزان 54 - 67 - 77 كجم للرجال، و60 كجم للسيدات.وتعد بطولة الرياض التي تستمر حتى الـ14 من شهر ذو القعدة الجاري إحدى البطولات التي يسعى من خلالها اتحاد الملاكمة التايلاندية إلى استكشاف المواهب من ممارسي اللعبة.// انتهى //10:35ت م0028