القاهرة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة الدواء في مصر.وأبرزت تصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة أيضاً لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى حرص مصر على طرح الشواغل الأفريقية في ملف تغير المناخ في مقدمة الموضوعات التي ستعالجها في ضوء استضافتها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر المقبل.وواكبت تطورات الأوضاع الفلسطينية، مبرزة تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين لن يقبلوا بتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس والأقصى مهما كانت الظروف وأن "القدس ليست للبيع وفلسطين ليست للبيع".وأخبرت أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مثّل أمس أمام البرلمان مبدياً تصميماً على البقاء في منصبه من أجل تنمية بريطانيا، وذلك في أول مواجهة بعد إفلاته من تصويت داخل حزبه بحجب الثقة.ولفتت صحف مصر الانتباه إلى أن البنك الدولي خفض أمس توقعاته للنمو العالمي بنحو الثلث إلى 9ر2٪ للعام الجاري 2022، مشيراً إلى أن معظم دول العالم تواجه الآن ركوداً.// انتهى //10:39ت م0029