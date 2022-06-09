الخرطوم 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتماماً بانطلاق محادثات مباشرة بين أطراف الأزمة السودانية في الخرطوم أمس، وذلك بتسهيل من الآلية الثلاثية المكونة من (الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، يونيتامس)، بهدف حل الأزمة التي دخلت فيها البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي.واهتمت بلقاء عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس بمقر إقامته بالخرطوم أمس، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، السفيرة مولي في, مؤكداً الحرص على معالجة الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، مناشداً الأطراف الممانعة إلى الجلوس إلى مائدة الحوار من أجل مستقبل السودان.وأخبرت صحف الخميس عن استقبال القوات السودانية الليبية المشتركة أمس عدد 81 سودانياً و9 أجانب تمت إعادتهم من إحدى دول الجوار عبر مكافحة الهجرة غير الشرعية.ولفتت الانتباه إلى اعتماد الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، تنفيذ سياسة الهجرة متضمنة مشروع حرية التنقل لدول الإيقاد بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.ونقلت صحف السودان عن رئيس وزراء دولة فلسطين قوله، إن الكيان المحتل الغاشم بكل الحفريات التي تمت تحت القدس لم يستطع أن يثبت أن له تاريخاً في المدينة.// انتهى //10:53ت م0030