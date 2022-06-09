الأحساء 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسقبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لتنفيذه حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخرين خارج المملكة، بعد تمكنه من إيهام ضحاياه بتقديم خدمات مالية، واستخدامه بيانات حساباتهم الخاصة، واستيلائه على (700,000) ريال، وتبين من إجراءات الاستدلال ارتكابه حوادث مماثلة في عدد من مناطق المملكة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //11:17ت م0033