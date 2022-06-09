الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسيشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة آسيا (عمومي) التي ستنطلق غداً في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، بمشاركة 136 لاعباً من 33 دولة .ويشارك المنتخب السعودي بـ 8 لاعبين، وهم: جواد الداوود، وزكريا الداوود، وأحمد آل حسين، وحسين الطويل (سلاح الابيه)، وعادل المطيري، وسعد البقمي، وعلي البحراني، وأحمد القديحي (سلاح السايبر)، والمدرب في سلاح الابيه محمد فؤاد، والمدرب لسلاح السايبر ماجد المطيري.وكان المنتخب السعودي للمبارزة قد أقام معسكراً داخلياً في مدينة الدمام استعداداً للبطولة، إضافة إلى المشاركة في دورة الألعاب الخليجية التي اختتمت مؤخراً في الكويت.// انتهى //11:29ت م0036