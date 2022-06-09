بكين 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسارتفعت التجارة الخارجية للصين خلال شهر مايو الماضي بنسبة 9.6 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.45 تريليون يوان، مرتفعة بـ 0.1 في المئة عن التوسع المحقق في أبريل الماضي.وأفادت الهيئة العامة للجمارك الصينية أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، نما حجم التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي إلى 16.04 تريليون يوان، متجاوزاً النمو بنسبة 7.9 في المئة في الفترة من يناير إلى أبريل، فيما بلغ إجمالي التجارة الخارجية 2.51 تريليون دولار أمريكي في فترة الأشهر الخمسة، بزيادة 10.3 في المئة على أساس سنوي.وأظهرت بيانات الجمارك أنه في الأشهر الخمسة الأولى، نمت الصادرات بنسبة 11.4 في المئة على أساس سنوي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4.7 في المئة، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.84 تريليون يوان.وخلال هذه الفترة، توسعت تجارة الصين مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين لها - رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - بنسبة 8.1 في المئة و7 في المئة و10.1 في المئة عن العام الماضي بالترتيب.وفي الفترة من يناير إلى مايو، قفزت تجارة الصين مع دول الحزام والطريق بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي إلى 5.11 تريليون يوان.ونمت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7 في المئة لتشكل 57.2 في المئة من الإجمالي، بينما زادت المنتجات كثيفة العمالة بنسبة 11.6 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى.// انتهى //13:09ت م0055