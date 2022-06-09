مأرب 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 407 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 2.322 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //13:14ت م0056