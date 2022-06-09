الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأصدرت منصة نافذ التابعة لوزارة العدل 700 ألف سند إلكتروني، خلال الربع الأول من 2022، للأفراد والشركات، حيث تسهم المنصة في مراجعة سندات التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى حفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمةوأوضحت الوزارة أن منصة نافذ nafith.sa مكنت مئات آلاف المستفيدين سواء أفراداً أو شركات، من إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً.يذكر أن منصة نافذ تعد من المشروعات التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني تماشياً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونياً.// انتهى //13:16ت م0058