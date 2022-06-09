عدن 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن اتفاقية لتشغيل مركز الغسيل الكلوي في محافظة الضالع (المرحلة الرابعة) ضمن مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي بالمحافظة.وتتضمن الاتفاقية تأمين مواد ومستهلكات الاستصفاء الدموي للمركز، وتوفير أدوية ومواد صحية ووجبات غذائية للمرضى، وتأمين قطع غيار ومستلزمات الصيانة للأجهزة المختلفة بالمركز، إضافة إلى دفع النفقات التشغيلية لأجور الكارد الطبي والصحي والفني والإداري والهندسي والخدمات العامة، والتعاقد مع اختصاصي كلى ومسالك بولية وكوادر طبية في الحالات الطارئة.وأكد محافظ الضالع اللواء علي مقبل صالح أهمية مثل هذه المشاريع الحيوية لتلبية احتياجات المحافظة الصحية التي تخدم مرضى الكلى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيدًا بالدعم السخي والمستمر الذي يحظى به القطاع الصحي في اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة.من جانبه أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن صالح الذيباني أن المركز يواصل تنفيذ مشروع تشغيل مركز غسيل الكلى بمحافظة الضالع في إطار المرحلة الرابعة حيث سيسهم هذا الدعم في خدمة المستفيدين من مرضى الفشل الكلوي من خلال توفير محطة تحلية حديثة وأجهزة للغسيل الكلوي.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم مختلف القطاعات الحيوية في اليمن، ومنها مؤسسات القطاع الصحي بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.// انتهى //13:16ت م0059