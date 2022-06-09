جيزان 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساستقبل مدير عام فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف بمكتبه اليوم، مدير مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف موسى الكناني ومسؤول تطوير الأعمال في مبادرات التوطين المهندس محمد العجيمي ومدير مركز الأبحاث السمكية إبراهيم عجيمان.وجرى خلال الاستقبال بحث أهم المستجدات في مبادارات التوطين وخصوصاً مبادره توطين مهنة صيد الأسماك.يذكر أن الوزارة، نجحت في توطين وتسجيل 43 بالمئة من مهنة صيد الأسماك في المملكة، وذلك من خلال تسجيل 1577 صياداً من أصل 3692 صياداً، مستهدفاً بالمرحلة الأولى في برامج المهن الحرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو العدد المستهدف في مبادرة توطين مهنة صيد الأسماك الذي أطلقته قبل عام.// انتهى //13:17ت م0060