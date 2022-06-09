عمّان 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه اليوم، رئيس النيابة العامة في دائرة الجمارك الأردنية محمد أبو رمان.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات لتطوير العمل الجمركي بشكل يُسهم بتسهيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.كما ناقش الجانبان المسائل التي تتعلق بالتعاون الإداري المتبادل، وتطوير التعاون في الشؤون الجمركية.// انتهى //13:19ت م0063