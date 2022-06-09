أبها 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" وأمانة منطقة عسير، مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في مدينة أبها وبلدياتها الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير.وتهدف "ترشيد" من خلال المشروع إلى توفير استهلاك الكهرباء ليصل إلى أكثر من 70% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 300 ألف مصباح تقليدي بمصابيح LED المرشّدة للطاقة، والتي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.وأوضح العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن آلية العمل بدأت بإجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع في مدينة أبها وعددٍ من البلديات الفرعية التابعة لها وهي (خميس مشيط، وادي بن هشبل،سراة عبيدة، الواديين، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، بللحمر، بللسمر، بارق، محايل، رجال المع، الساحل، قنا، بحر أبوسكينة، البرك، تنومه، تثليث، الأمواه، الحرجه، الربوعة، الفرشة، بني عمرو، المجاردة، بيشة، النماص، الحازمي، بلقرن، سبت العلاية، النقيع، البشائر، الثنية وتبالة، طريب، الصبيخة وبلدية صمخ) إذ اشتملت هذه الدراسات على المسوحات الميدانية متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.وتهدف "ترشيد" من خلال هذا المشروع إلى استبدال أكثر من 300 ألف مصباح في المنطقة، وبوفر متوقع يصل إلى أكثر من 70% من استهلاك الكهرباء السابق، وإضافة إلى مستوى الإضاءة المثلى فإن نسبة التوفير المحققة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 600 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 171 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 2.8 مليون شتلة.يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" قد استكملت عدة مشروعات في مختلف مناطق المملكة، حيث استهدفت استبدال أكثر من 2.7 مليون مصباح حتى نهاية العام 2021م، وذلك ضمن خططها الرامية إلى استبدال أكثر من 3.5 ملايين مصباح حول المملكة خلال العام الجاري 2022م، وتسعى ترشيد في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.// انتهى //13:24ت م0065