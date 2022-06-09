الطائف 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف أن الطائف تمتلك مقومات تميزها عن بقية المحافظات تجعل منها فرصة استثمارية استثنائية.وقال سموه: نُثّمن لقيادتنا الرشيدة دعمها المتواصل لكل مامن شأنه تطوير هذا الوطن بكافة مدنه ومحافظاته ومنها محافظة الطائف.جاء ذلك أثناء رعايته اليوم إطلاق مشروع الفرصة الاستثمارية (مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة حديقة الملك فيصل وإقامة معسكر رياضي وفندق 5 نجوم) في محافظة الطائف.وأضاف سمو محافظ الطائف: لقد سعدت اليوم بالشراكة مع شركاء النجاح في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أمانة محافظة الطائف وشركائها بإطلاق فرصة استثمارية استثنائية تستحقها الطائف، وهي فرصة متكاملة الأنسنة تستثمر المرافق وتحسن المشهد الحضري وتُوفّر الفرص لأبناء الوطن، ومن هذا المنبر أدعو المستثمرين لاستغلال هذه الفرصة الاستثمارية والمشاركة ليس في بناء الطائف فحسب بل في بناء الوطن الذي تحرص قيادته -حفظها الله- على الدفع به إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030, وأن هذا المشروع خطوة جيدة سيتبعها خطوات تطويرية لاحقة.وأوضحت أمانة المحافظة أن المشروع يأتي بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للمرافق العامة وضمان استدامتها بالإضافة إلى رفع إسهام القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.وبيّنت الأمانة أن المعسكر الرياضي سيكون أحد المعسكرات الأبرز إقليمياً، بما يتميز به من حيث جودة المنشآت ومناسبة الأجواء في الشتاء والصيف, مشيرة إلى أنه سيُعزز من مكانة الطائف كأحد الوجهات السياحية ومقصداً للسياحة الرياضية لمجموعة كبيرة من الأندية والمنتخبات مستقبلاً.ويُسهم المشروع في تحقيق إستراتيجية كرة القدم، التي تُعد إحدى أهدافها إقامة 3 معسكرات وطنية بالمملكة بحلول العام 2025م، بالإضافة إلى دعم برامج المشاركة المجتمعية بين القطاعين البلدي والرياضي.وكشفت أنه سيتم تنفيذ المشروع وتمويله وتشغيل الحديقة بكامل مرافقها خلال مدة العقد حسب الشروط الواردة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، من قبل القطاع الخاص بنموذج BOT بعقد لمدة 25 عاماً بين المستثمر وأمانة الطائف، بعد طرح المشروع كمنافسة عامة لرجال الأعمال والمستثمرين والراغبين في دخول المنافسة من القطاع الخاص وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية، عبر منصة (فرص) للاستثمار البلدي.// انتهى //13:26ت م0066