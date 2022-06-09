الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسنظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية ندوة حوارية بعنوان: "من بيروت إلى لندن: تجربة كركلا للمسرح" ضمن ندوات منتدى الفنون الأدائية "كالوس"، وشارك في الندوة مؤسس مسرح كركلا عبدالحليم كركلا، والمخرج إيفان كركلا، فيما أدار الحوار رشا الدبيسي.وتحدث في الندوة مؤسس مسرح كركلا عبدالحليم كركلا مثمناً جهود وزارة الثقافة في تحفيز قيمة الفن وإعلاء مكانته، متطلعاً لتقديم أعمال فنية في المملكة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.واستعرض لمحات من بدايات المسرح الحركي، مشيراً إلى أن الإرث الثقافي والمادي في المملكة دافعًا ملهمًا للفنان السعودي لمواصلة جهده وتوظيفه في الأعمال المسرحية.يذكر أن هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم بشكل دوري ندوات حوارية تحت مظلة منتدى "كالوس"، تلتقي خلالها بالمنشغلين بالمسرح من المملكة والدول العربية لمناقشة هموم المجال وتحدياته، وسبل تنميته وتطويره، وتعزيز الجوانب المعرفية المرتبطة به.// انتهى //13:28ت م0067