رفحاء 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسكشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس، عن تخصيص 79 موقعاً لتربية المناحل داخل وحول المحمية، وفقاً للضوابط والأحكام التي تضمن حماية الحياة الفطرية واستدامتها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.وأكدت أنه لا يمكن اتخاذ أي موقع آخر غير المواقع المحددة في الخريطة، وسيتم إبلاغ جميع مقدمي التصاريح بإحداثيات المواقع مع التصاريح وإرسالها لهم قريباً، مع إمكانية زيادة عدد الخلايا حسب ماهو موضح في تصريح وزارة البيئة والمياة والزراعة.يُذكر أن المحمية قد خصصت لكل مُربِّي نحل مربعاً مساحته 3 كم2 تعبيراً عن رغبة المحمية في دعم ومساعدة المجتمع المحلي على تنمية برامج إنتاج العسل.// انتهى //14:27ت م0085