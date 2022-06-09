أبهـا 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، الحفل الموحد لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير للعام التدريبي 1442 / 1443هـ, البالغ عددهم 4633 متدرباً ومتدربة من مختلف التخصصات التقنية والمهنية, بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ، وذلك في مقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط.وأكد مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حراك مستمر لتطوير جميع برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال التوسع والانتشار الملموس لمشاريع المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات، مبينًا أن منطقة عسير شهدت خلال الآعوام الماضية مشاريع تقنية ومهنية ضخمة في ظل دعم القيادة الرشيدة، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهداً يتدرب فيها أكثر من 22 الف متدرب ومتدربة.وأشار إلى إشراف الإدارة على 52 منشأة تدريبية أهلية ساهمت في تدريب أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة خلال العام الحالي, فيما يجري العمل على استكمال 13 مشروعاً بمنطقة عسير.// انتهى //14:29ت م0088