بريدة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسعقد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي , اليوم، اجتماعاً للجنة التعاملات الإلكترونية، بحضور وكلاء الأمانة.واستعرض الاجتماع مستوى تقديم الخدمات إلكترونياً للمستفيدين دون حاجة الحضور لمقر الأمانة أو البلدية، وشمل ذلك التحليل الرقمي لأعداد المراجعين لوكالات الأمانة والإدارات العامة خلال العام الماضي 2021.وأكد أمين المنطقة على أهمية الاستمرار في تطوير خدمة المستفيد عن بعد، باستخدام وتوظيف وسائل التقنية عبر المنصة الموحدة للخدمات البلدية "بلدي" التي أسهمت بشكل مؤثر من أتمتة عدد كبير من الخدمات البلدية، مشيراً إلى أهمية تفعيل حلول التواصل الحديثة مع المستفيد وتقليل الحاجة لمراجعة المقرات البلدية وتفعيل التواصل المرئي مع المستفيد كأحد الحلول المتاحة، التي تسهم في تسهيل تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد للمستفيد، ورفع كفاءة الأداء لوكالات وإدارات الأمانة وبلديات المنطقة.// انتهى //14:40ت م0089