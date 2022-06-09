حائل 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة بمكتبه اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شباب المنطقة وفرع هيئة الصحفيين بحائل، والتي تهدف إلى الشراكة الإعلامية والاستشارية لخدمة الشباب في المجالات الإعلامية، بحضور أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور جمال الرويضي، ومدير فرع هيئة الصحفيين بحائل عبد اللطيف المساوي.من جهته أعرب الدكتور الرويضي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر لشباب المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تدعم أعمال المجلس في إشراك الشباب في المجالات الإعلامية والإسهامات الفاعلة في البرامج والمبادرات التي تعود على المجتمع والمنطقة بالفائدة.كما قدم المساوي شكره لسمو نائب أمير المنطقة على رعايته لمذكرة التفاهم مع مجلس شباب المنطقة، مؤكداً حرص الفرع على العمل في كل ما يدعم شباب المنطقة ويمكنهم من العمل الإعلامي على الوجه الأكمل.// انتهى //14:43ت م0091