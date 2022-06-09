مقديشو 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسنيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، مراسم تنصيب حسن شيخ محمود فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في الحفل الذي أقيم في مطار آدم عدي الدولي، في العاصمة مقديشو.والتقى فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، سمو وزير الخارجية، حيث نقل له تهنئة وتحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لفخامته، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، وللصومال وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار؛ فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وأكد سمو وزير الخارجية لفخامته، تطلع المملكة لاستمرار العمل على توطيد علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل معاً على تعزيزها والدفع بها نحو آفاق أرحب.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.// انتهى //14:59ت م0095