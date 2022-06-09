الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسيطلق معهد الإدارة العامة بالشراكة مع وزارة الإعلام عبر منصة "إثرائي" برنامجه الإثرائي "كتابة محتوى المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية".ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في كتابة محتوى المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية وفق أفضل الممارسات المهنية في المجال الإعلامي، حيث يستهدف العاملين في إدارات العلاقات العامة والإعلام (الاتصال المؤسسي)، والمعنيين بإعداد المحتوى الإعلامي للمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.ويُلِمُّ الملتحق بالبرنامج الإثرائي بماهية المواقع الإلكترونية وأهميتها، ويتعرف على أشكال المحتوى الرقمي وأنواعه على المواقع الإلكترونية، وعلى كيفية تبويب صفحات المواقع الإلكترونية، إضافة إلى ضوابط كتابة محتوى المواقع الإلكترونية، وتحديد معايير جودة المواقع الإلكترونية وضبط المحتوى، إلى جانب تقييم المواقع الإلكترونية المحلية والإقليمية والعالمية، وبآلية إدارة المواقع الإلكترونية باحترافية.يذكر أن محتوى البرنامج الإثرائي المعد من قبل أعضاء هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة يمثل دليلًا إرشاديًا للعاملين في مجال إدارة محتوى المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.// انتهى //16:04ت م0118