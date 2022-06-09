رام الله 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأبعدت قوات الاحتلال سيدة من القدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى على شكل مجموعات -بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي- من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.من جهة أخرى ذكرت مصادر محلية بأن مخابرات الاحتلال أبعدت السيدة هنادي الحلواني عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابل للتجديد بعد استدعائها للتحقيق في مركز تحقيق "القشلة".// انتهى //16:13ت م0119