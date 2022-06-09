الخرطوم 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسالتقى مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري -الذي يزور الأردن حاليا- بالمدير العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة للبحر المتوسط بلاسيدو بلازا بالأردن.وبحث الجانبان أطر التعاون المشترك بين المنظمة والأمانة العامة للمركز ومكاتبه المتخصصة والترتيب لتوقيع اتفاقية إطارية بين الطرفين في سبتمبر القادم.// انتهى //16:13ت م0120