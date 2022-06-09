القاهرة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واستسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رسالة خطية من نظيرته التنزانية سامية حسن، تضمنت العلاقات الثنائية بين البلدين.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بوزيرة الخارجية التنزانية ليبراتا مولا التي تزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة قضية سد النهضة.// انتهى //16:15ت م0121