الأحساء 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدداً من مسؤولي الإدارة العليا والتنفيذية بالشركة.وأشاد سموه بجهود الشركة التي تبذلها في خدمة المحافظة وغيرها من مناطق المملكة، إضافة إلى اهتمام الشركة بتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وإسهاماتها في التنمية الوطنية والمجتمعية.// انتهى//16:23ت م0122