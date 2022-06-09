بريدة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساحتفلت المديرية العامة للتعليم بمنطقة القصيم اليوم بختام مشروع " تأهيل طلاب الصف الثالث الثانوي للجامعة وسوق العمل " ، الذي أقيم بالشراكة مع مؤسسة تكافل ، ومكتب يافع للاستشارات التربوية والتعليمية ، بحضور مدير التعليم محمد الفريح .ويهدف المشروع إلى تفعيل برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد مبادرات رؤية المملكة 2030-، وتدريب وتأهيل طلاب الثالث الثانوي، لمعرفة مساراتهم التعليمية والمهنية، من خلال تأهيلهم لاختبارات المركز الوطني " قياس ".وتضمن الحفل عرضا مرئيا للمشروع ومراحل تنفيذه والبرامج والورش التطبيقية والدورات التدريبية التي قُدمت للطلاب، إضافةً لاستعراض أبرز منجزات ومخرجات المبادرة .// انتهى //16:23ت م0123