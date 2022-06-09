جدة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسكشفت منطقة "جدة آرت بروميناد" المواهب الشابة في تصميم الأكشاك والأجنحة التسويقية لعرض مختلف المنتجات، حيث أوضح الشاب السعودي سهيل باجنيد أن الأكشاك التي تم تصميمها في المنطقة وصلت لـ 15 كشكاً وجناحاً متنوعاً، مشيراً إلى أن الإسهام في هذا التنوع التجاري والاقتصادي يعد تجربة مثرية للشباب في موسم جدة.وأوضح أنه يعمل في هذه المهنة منذ 18 عاماً، وتم تأسيس مشروعه الخاص وسخر فيه إمكانياته في الموسم، لافتاً النظر إلى أن التنوع في المحتوى والمضمون في تصميم الأكشاك والأجنحة أمرٌ في غاية الأهمية وذلك لإرضاء الزائر وخاصة أن المعروض فيها هو الأزياء والمنتجات والمستلزمات الخاصة بالتجميل والعطور.وقال: تصاميم الأكشاك تُستوحى حسب متطلبات المشروع في المنطقة وبما يتماشى مع النمط الذي يحاكي الإثراء السياحي والترفيهي بالمنطقة.وتتميز منطقة "جدة آرت بروميناد" بهويتها البحرية وبطابعها السياحي وبتعدد الفعاليات المصاحبة واحتضانها لسوق السبت الذي يقدم أصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة لتقديم إبداعاتهم في الموسم ، وتشهد ساحات المنطقة إقبالاً من الزوار والسائحين وتضم في طياتها أكثر من 95 مطعماً ومقهى ومنطقة ترفيهية للأطفال ويستمتع زوارها بمشاهدة الألعاب النارية بشكل يومي.// انتهى //16:26ت م0124