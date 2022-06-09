تونس 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسوقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم //الألكسو// ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس اليوم اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم التعاون بين منظمة الأمم المتحدة و "الألكسو".وتشمل الاتفاقية التي وقعها في العاصمة التونسية كل من معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر وممثل الأمم المتحدة بتونس ألتو بيرال مجالات التعاون والشراكة لمواكبة رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتبادل الخبرات في مجالات تقنية المعلومات والخطط التعليمية والتدريبية، إضافة الى تعزيز التواصل بين المكتب والمنظمة.// انتهى //16:47ت م0127