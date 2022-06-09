جدة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسشاركت منظمة التعاون الإسلامي بوفد برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية يوسف بن محمد الضبيعي ، في حفل تنصيب فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيسًا لجمهورية الصومال الفيدرالية، الذي أُقيم في العاصمة مقديشو اليوم .وألقى الضبيعي كلمة نيابة عن معالي الأمين العام للمنظمة , أثني فيها على عملية الانتقال السلمي للسلطة، متطلعاً أن تؤدي هذه الخطوة إلى المزيد من الازدهار والتنمية والاستقرار لجمهورية الصومال الفيدرالية.كما أعرب الأمين العام عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس المُنتخب في مهمته الجديدة، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها الرئيس السابق خلال فترة ولايته.// انتهى //16:53ت م0130