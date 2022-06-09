القاهرة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 500 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 673.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.1 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة هامشية بلغت 0.01% ليغلق عند مستوى 10235 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.11% مسجلاً 1857 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.81% لينهي التعاملات عند مستوى 2765 نقطة.// انتهى //17:35ت م0135