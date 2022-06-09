الخرطوم 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسرحبت السودان بالبيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول السودان، وإشادته بجهود الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة (واليونتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)، لتيسير إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان.وثمنت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم حث جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في السودان على الانخراط في محادثات مباشرة، والمشاركة بحسن نية في عملية التفاوض ومواصلة العمل من أجل تهيئة بيئة مواتية لحوار بنّاء لصالح الشعب السوداني.وأشادت الخارجية السودانية بدعم الأمين العام للأمم المتحدة القوي لجهود "يونتامس" في التوصل لحل ديمقراطي وسلام وازدهار في السودان.// انتهى //17:40ت م0136