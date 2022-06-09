بريدة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بتقرير الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة "القصيم في أرقام 2022م".جاء ذلك أثناء اطلاع سموه على تقرير الهيئة الإحصائي، الذي تضمّن أبرز وأهم نتائج المسوح الميدانية والمؤشرات الإحصائية بالمنطقة.وقدم سموه شكره لمدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة علي العليان، على ما احتواه التقرير من معلومات وإحصائيات، وبالجهود المبذولة لفريق العمل في إعداده لتحقيق أهداف الرؤية لهذا الوطن الغالي في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.// انتهى //17:41ت م0137