الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي أن تطبيق المواصفات والمقاييس ينعكس أثره بشكل مباشر في سلامة وجودة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "دور المواصفات في الجودة" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مركز الملك سلمان للمؤتمرات في المدينة المنورة تحت عنوان "جودة مستدامة.. لوطن طموح"، خلال المدة من 7 إلى 10 ذو القعدة 1443هـ الموافق 6 إلى 8 يونيو الجاري.واستعرض دور تطبيق المواصفات والمقاييس في ضمان جودة وسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وأهمية ذلك في زيادة ثقة المستهلك بالخدمات المقدمة ومطابقتها للمتطلبات، والمراقبة الدورية لضمان الاستمرارية والمحافظة على مستوى الكفاءة المطلوبة، وتسهيل انسياب السلع من الأسواق العالمية وإليها.وتطرق إلى الأساس النظامي لضمان سلامة وجودة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، وأهم الاعتبارات التي يتم الأخذ بها عند إعداد المواصفات، ودور "الهيئة" في المنظمات الإقليمية والدولية ومشاركتها الفعّالة في تلك الجهات.وشهد المؤتمر الوطني الثامن للجودة -الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة- مشاركة أكثر من 70 متحدثًا محليًّا ودوليًّا، من خلال 16 جلسة على مدار ثلاثة أيام، وجرى خلال تلك الجلسات مناقشة الجودة ومستقبلها في مختلف القطاعات الاقتصادية.كما ضم معرضًا مصاحبًا شارك فيه أكثر من 30 جهة من بينها الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي شاركت بجناحٍ توعوي احتوى على مواد ومنشورات توعوية في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، تُبرز وتوضح دور وحرص "الهيئة" بتطبيق أعلى المواصفات لجودة المنتجات في المملكة.// انتهى //17:51ت م0140