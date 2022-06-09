القاهرة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بنظيرته التنزانية ليبراتا مولا التي تزور القاهرة حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا ومكافحة الفكر المتطرف وقضية سد النهضة.// انتهى //17:55ت م0142