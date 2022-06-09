تونس 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، في العاصمة تونس، بالنائب في البرلمان الألماني رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية، كريستوف هوفمان.وتناول اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس وألمانيا في العديد من المجالات لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والتكوين المهني والمؤسسات الناشئة.// انتهى //18:07ت م0145