سياسي / رئيسة الحكومة التونسية تلتقي برئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية في البرلمان الألماني
الخميس 1443/11/10 هـ الموافق 2022/06/09 م واس
تونس 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس
التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، في العاصمة تونس، بالنائب في البرلمان الألماني رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية، كريستوف هوفمان.
وتناول اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون القائمة بين تونس وألمانيا في العديد من المجالات لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والتكوين المهني والمؤسسات الناشئة.
// انتهى //
18:07ت م
0145