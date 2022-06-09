الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسحجز منتخب السعودية تحت 23 سنة بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، من مسابقة كأس أمم آسيا 2022، بفوزه على الإمارات بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.وبهذه النتيجة، رفع الأخضر السعودي رصيده إلى النقطة السابعة، في صدارة المجموعة الرابعة، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب اليابان "الوصيف".وفي تفاصيل أكثر عن المباراة، سيطر الأخضر على مجرياتها بالكامل، حيث أهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وسط تألق من الحارس الإماراتي، وقبل نهاية الشوط الأول بـ5 دقائق ألغت تقنية الفيديو "فار" هدفًا للأخضر السعودي، سجله النجم هيثم عسيري.وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الوطني الأولمبي سيطرته على المباراة، حتى تمكن أيمن يحيى في الدقيقة 57 من تسجيل الهدف الأول، ثم أكد قائد الأخضر سعود عبدالحميد أحقية المنتخب بالفوز والتأهل بصفته أول المجموعة بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 3 + 90، عن طريق ركلة جزاء.// انتهى //18:29ت م0146