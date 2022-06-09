الرباط 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المستندات والوثائق هي مفتاح أساسي لا غنى عنها لفهم واستيعاب الماضي في مختلف ميادين الحياة، وهي في الوقت ذاته سند قوي لاستشراف المستقبل، ووضع الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتحقيق التنمية.وأشار الدكتور المالك في كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية التي انعقدت في الرباط اليوم في موضوع "أرشيفات أفريقيا: الواقع والآفاق"، إلى أن المنظمة تولي أهمية كبيرة للتراث الأفريقي، تتجسد في البرامج والمبادرات التي دأبت على إطلاقها وتنفيذها، وأبرزها اعتماد مدينة أفريقية كل عام عاصمةً للثقافة في العالم الإسلامي؛ لتسليط الضوء على التراث الثقافي الأفريقي المادي وغير المادي.وأشار إلى أن الأرشيف في أذهان العارفين، وهو نفحة من الماضي وبناء للمستقبل، مما يحث على إيجاد أنجع السبل لحفظ التراث الأرشيفي، بتبادل الخبرات والتجارب، واستثمار الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ لصيانة المستندات والوثائق، استجابةً للتحولات الحضارية التي يعرفها العصر.// انتهى //18:38ت م0147