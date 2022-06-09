مانيلا 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس الفلبيني المنتخب فرديناند روموالديز ماركوس جونيور اليوم نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان التي تزور مانيلا حالياً.وناقش الجانبان الفرص المتاحة لتعميق التحالف بين البلدين الصديقين في مجال الاقتصاد والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التحالف بين الفلبين والولايات المتحدة للأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.// انتهى //18:42ت م0148