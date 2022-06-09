واشنطن 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسحثت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الانتقالية في مالي على اتخاذ إجراءات مستمرة وملموسة نحو إجراء الانتخابات، بما في ذلك المعايير التفصيلية والاعتماد المبكر لقانون الانتخابات.وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم، أن العمليات الشفافة والشاملة التي تحترم وجهات النظر المتنوعة والحريات الأساسية تعد ضرورية لبناء أساس قوي للمستقبل، مرحبةً بالتزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بمواصلة المشاركة مع السلطات المالية لدعم الجهود المبذولة لاستعادة الحكم الدستوري.وشجعت الخارجية الأمريكية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على التوصل إلى اتفاق على وجه الخصوص بشأن آلية مراقبة قوية ذات معايير ملموسة لما تبقى من المدة الانتقالية، مؤكدةً التزام الولايات المتحدة بدعم عمليات الانتقال لتعزيز مستقبل حكم ديمقراطي خاضع للمساءلة لشعب مالي.// انتهى //18:44ت م0149