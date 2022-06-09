الجزائر 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم، بوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بآسيا الجنوبية والوسطى وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث طارق محمود أحمد، الذي يزور الجزائر حاليًا.وتناول اللقاء بين الجانبين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:31ت م0163