سياسي / وزير الخارجية الجزائري يلتقي بوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية
الخميس 1443/11/10 هـ الموافق 2022/06/09 م واس
الجزائر 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم، بوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بآسيا الجنوبية والوسطى وشمال أفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث طارق محمود أحمد، الذي يزور الجزائر حاليًا.
وتناول اللقاء بين الجانبين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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19:31ت م
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