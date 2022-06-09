الجزائر 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، بوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بآسيا الجنوبية والوسطى وشمال أفريقيا والأمم المتحدة طارق محمود أحمد، الذي يزور الجزائر حالياً.وبُحِث خلال اللقاء التعاون بين الجزائر وبريطانيا، وسبل دفعه وتطويره في العديد من المجالات، بينها العلاقات البرلمانية وتوحيد الرؤى، لا سيما حول المسائل الأمنية والاقتصادية.// انتهى //19:36ت م0165