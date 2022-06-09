الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسنظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس، لقاءً تعريفيًا بين منشآت برنامج "طموح" ومزودي الخدمات بالرياض؛ لإيجاد شبكة تواصل فيما بينهم، والتعريف بخدمات "طموح" المتاحة وآلية الاستفادة منها، وذلك بحضور أكثر من 120 منشأة متسارعة النمو من برنامج "طموح"، و 22 من مزودي الخدمات المحليين والدوليين والشركاء الممكنين من الجهات الحكومية.وشملت فعاليات اللقاء، مقدمة تعريفية لكل مزود خدمة وشريك حكومي، ونقاشًا مفتوحًا بين منشآت طموح والشركاء ومزودي الخدمات، ولقاءات فردية بين مزودي الخدمات والشركاء ومنشآت طموح متسارعة النمو المشاركة في اللقاء.وحرص اللقاء على دعوة 3 من مزودي الخدمات الدوليين بشكل افتراضي، وربطهم مع منشآت طموح متسارعة النمو للاستفادة من الخدمات المقدمة.ويهدف اللقاء إلى ربط وتقوية علاقات منشآت طموح متسارعة النمو بمزودي الخدمات من القطاع الخاص والعام والشركاء الممكنين، وزيادة فرص النجاح.يُذكر أن عدد الشركات المستفيدة من خدمات برنامج "طموح" حتى الآن، 149 منشأة من المنشآت المتسارعة النمو، و34 مزود خدمة، فيما بلغ عدد الخدمات التي نُفِّذت خلال البرنامج 687 خدمة.// انتهى //19:41ت م0167