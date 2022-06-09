جدة 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسوجه موسم جدة 2022 بوصلة فعالياته للسياحة الجبلية التي تتميز بها منطقة "غوڤالي" في مركز عسفان التابع لمنطقة مكة المكرمة، وتتربع على مساحة 30,000 متر مربع بصفتها بيئة جمالية لعشاق الهدوء والاسترخاء، ووجهة جديدة لزوار الموسم من داخل وخارج المملكة.وتتميز المنطقة بالنسيم ‏العليل على مدار العام، ونسبة الرطوبة المنخفضة، حيث بُنِيَت وجُهِّزت المساحة الخاصة بالفعالية بأرضية مفروشة بالحصى الصغير "جرافيل" لتعطي الطابع الريفي الجبلي، بالإضافة لممرات المشاة، وممرات ذوي الاحتياجات الخاصة. كما بُنِيَت مرافق الفعاليات على مساحة 10,000 متر مربع، وحُوفِظ على 20,000 متر مربع مساحةً تطويريةً للمراحل القادمة التي تُدرَس بناءً على الزيادة في أعداد الزوار.يذكر أن منطقة "غوڤالي" تقدم فعاليات مصاحبة لموسم جدة، شملت جلسات شراعية، وعصرية، ومطاعم، والمسرح الصخري، إضافة لتوفير مواقف للمركبات، ومرافق للأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //19:44ت م0168