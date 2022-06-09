طرابلس 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم بالمبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو؛ وذلك لمناقشة تطورات المشهد السياسي في ليبيا.وقدم المبعوث الإيطالي وفق وكالة الأنباء الليبية للمنفي إحاطة عن لقائه في تونس مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي، والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري.وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف السياسية للوصول إلى التوافق، وتجنيب البلاد أي صراعات جديدة.من جانبه، أشاد المبعوث الإيطالي بدور المجلس الرئاسي في رأب الصدع بين الفرقاء السياسيين الليبيين، مؤكداً حرص بلاده على عودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال توافق جميع الأطراف الليبية للعبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والبناء.‏// انتهى //20:01ت م0172