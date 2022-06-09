الرياض 10 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 09 يونيو 2022 م واسانطلقت اليوم بطولة المملكة للسباحة لجميع الفئات السنية، على مسبح وزارة الرياضة بالدمام " الصالة الخضراء " خلال المدة من 9 - 12 يونيو الجاري، بتنظيم الاتحاد السعودي للسباحة، وبمشاركة 48 نادياً يمثلهم 600 سباح، ويقودها تحكيمياً 33 حكماً.وتأتي البطولة استمراراً لمنافسات الأندية، وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف إلى رفع المعدلات التنافسية والجوانب الفنية لدى اللاعبين، تمهيداً لترشيحهم لمنتخبات السباحة، من أجل الاحتكاك وزيادة الخبرة لدى السابحين الصغار، وصقل مهاراتهم وموهبتهم.// انتهى //20:16ت م0173